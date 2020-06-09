У Києві за минулу добу ще в 33 людей підтвердили COVID-19, двоє померли

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.
“Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 33 людини. Серед них – один медик. Двоє хворих померли”, – повідомив Кличко.
За його словами, на сьогодні в Києві вже 3523 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За період епідемії від коронавірусу померли 79 людей.
Серед тих, що захворіли: 20 жінок віком від 19 до 82 рокiв; 12 чоловікiв від 19 до 73 рокiв та хлопчик, якому 9 років.
До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків.
Одужали за минулу добу 37 киян. Усього коронавірус подолали 925 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Святошинському районі – 7. В Оболонському та Подільському – по 5 випадків.
- Раніше повідомлялося, що у столиці поки не відкриватимуть ресторани, кафе та басейни.
- 5 червня у Києві зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 з початку епідемії.
- Кличко назвав умови, за яких у Києві посилять карантин.
- Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 27 тисяч 856 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 394 нові випадки.