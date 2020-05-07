Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Кiлькiсть киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 24 людини. Серед них – 5 медиків. Один випадок, на жаль, – летальний. На сьогодні в столиці вже 1675 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли в місті від цієї хвороби 29 людей”, – розповів Кличко.
Серед захворілих за минулу добу:
• 11 жінок у віці від 26 до 63 років;
• 11 чоловіків у віці від 30 до 64 років;
• два хлопчики – 12 і 13 років.
До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу в Києві одужали 11 осіб. Всього від коронавірусу в столиці вилікувалися 110 людей.
“Хочу зазначити, що число підтверджених випадків протягом останнього тижня – хвилеподібне. Воно то зменшується, то збільшується. Отже, загроза не відступила. І розслаблятися не можна! Я дуже сподіваюся, що сплеску не буде і ми зможемо запровадити перший етап послаблення обмежень” , – наголосив Кличко.
Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (361 випадок, 2 нових за добу).
На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (285 випадків, 7 нових).
Далі йдуть Солом’янський (159 випадків, 1 новий), Голосіївський (152 випадки, 3 нових), Дніпровський (150 випадків, нових за добу немає) і Деснянський (148 випадків, 6 нових) райони Києва.
Найбільше нових випадків зараження за добу було виявлено в Дарницькому (7) і Деснянському (6) районах столиці.
- 28 квітня мер Києва Віталій Кличко представив план першого етапу виходу з карантину в столиці. Він розпочнеться 12 травня. Планується дозволити: роботу непродовольчих магазинів площею до 300 кв. м; роботу перукарень та салонів краси; роботу тимчасових споруд (кіосків) – із забороною споживання їжі і напоїв на місці; роботу автокінотеатрів; кафе, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос; відкриють для відвідування столичні парки та сквери.