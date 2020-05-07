За минулу добу в Києві були підтверджені 24 нові випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Кiлькiсть киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 24 людини. Серед них – 5 медиків. Один випадок, на жаль, – летальний. На сьогодні в столиці вже 1675 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли в місті від цієї хвороби 29 людей”, – розповів Кличко.

Серед захворілих за минулу добу:

• 11 жінок у віці від 26 до 63 років;

• 11 чоловіків у віці від 30 до 64 років;

• два хлопчики – 12 і 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу в Києві одужали 11 осіб. Всього від коронавірусу в столиці вилікувалися 110 людей.

“Хочу зазначити, що число підтверджених випадків протягом останнього тижня – хвилеподібне. Воно то зменшується, то збільшується. Отже, загроза не відступила. І розслаблятися не можна! Я дуже сподіваюся, що сплеску не буде і ми зможемо запровадити перший етап послаблення обмежень” , – наголосив Кличко.

Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (361 випадок, 2 нових за добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (285 випадків, 7 нових).

Далі йдуть Солом’янський (159 випадків, 1 новий), Голосіївський (152 випадки, 3 нових), Дніпровський (150 випадків, нових за добу немає) і Деснянський (148 випадків, 6 нових) райони Києва.

Найбільше нових випадків зараження за добу було виявлено в Дарницькому (7) і Деснянському (6) районах столиці.