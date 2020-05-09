За минулу добу в Києві виявлено 50 нових випадків захворювання на коронавірус, двоє людей померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

“За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще у 50 чоловік. Серед них – 12 медиків. За минулу добу в Києві 2 летальних випадки. На сьогодні в столиці вже тисячі сімсот сімдесят один підтверджений випадок захворювання COVID-19. Померли 34 людини”, – повідомив Кличко.

За минулу добу захворіли: 21 жінка у віці від 34 до 76 років, 26 чоловіків у віці від 17 до 79 років, 1 дівчинка у віці 7 років і 2 хлопця у віці 17 років.

Таким чином, на сьогоднішній день в столиці вже 1 тис 771 підтверджений випадок захворювання COVID-19. Померли 34 людини.

У лікарні столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 7 осіб, а всього коронавірусну інфекцію зуміли побороти 134 жителі столиці.