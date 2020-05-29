У Києві кількість інфікованих коронавірусом за минулу добу збільшилася ще на 56 людей. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зросла до 2849.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 56 людей. Із них 17 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Усього за період пандемії – 65 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2849 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.

За його словами, серед тих, що захворіли: 18 жінок віком від 22 до 73 років. Та три дівчинки, яким 4, 8 та 9 років. А також – 29 чоловіків від 26 до 67 років. І шестеро хлопчиків – від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко також зазначив, що за минулу добу в столиці одужала 91 людина. Всього коронавірус зуміли подолати 597 мешканців міста.

“Найбільше хворих за минулу добу виявили в Дніпровському районі – 12, Деснянському – 9 та в Голосіївському і Дарницькому районах – по 6 випадків”, – додав міський голова.