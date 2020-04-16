За минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 32 жителів Києва. Всього в столиці вже 644 підтверджені випадки захворювання.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

За добу в місті помер ще один пацієнт з COVID-19

“Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 32 людини. З них – один медик. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще 1 летальний випадок. Загалом у Києві вже 644 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.

Серед нових хворих: 11 жінок у віці від 29 до 80 років і дворічна дівчинка, а також 20 чоловіків – від 19 до 60 років.

У лікарні столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі – 184 (+4 за останню добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (105 випадків, 9 з яких підтверджені за минулу добу).

Далі йдуть Шевченківський та Солом’янський райони (по 67 випадків; 3 і 1 новий випадок зараження за добу відповідно).