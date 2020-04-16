Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
За добу в місті помер ще один пацієнт з COVID-19
“Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 32 людини. З них – один медик. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще 1 летальний випадок. Загалом у Києві вже 644 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.
Серед нових хворих: 11 жінок у віці від 29 до 80 років і дворічна дівчинка, а також 20 чоловіків – від 19 до 60 років.
У лікарні столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі – 184 (+4 за останню добу).
На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (105 випадків, 9 з яких підтверджені за минулу добу).
Далі йдуть Шевченківський та Солом’янський райони (по 67 випадків; 3 і 1 новий випадок зараження за добу відповідно).
- В Україні станом на ранок 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 397 нових випадків.