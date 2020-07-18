Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Facebook.

“Ще на 108 людей збільшилась за минулу добу кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 6797 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 53 жінки віком від 19 до 85 років, дві дівчинки 6 і 8 років. 50 чоловiкiв від 18 до 85 рокiв і троє хлопчиків від 9 мiсяців до восьми років. Також вірус підхопили 4 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що одужали за минулу добу 40 людей. Усього коронавірус подолали 2360 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому та Деснянському районах – по 26. У Солом‘янському – 14, в Голосіївському і Святошинському районах – по 10 випадків.