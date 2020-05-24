У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 54 мешканців. Серед них — троє медиків. Одна людина померла.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

“Іще в 54 мешканців Києва за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них – троє медиків. Одна людина померла. Всього в столиці за період пандемії – 59 летальних випадків. На сьогодні в Києві вже 2623 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 26 жінок віком від 21 до 81 років. І три дівчинки – 10, 11 та 16 років. 22 чоловіка від 23 до 81 років. Та троє хлопчиків, яким 2, 12 та 15 рокiв. До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 12 хворих. У Святошинському – 10. Та в Деснянському районі – 9 випадків захворювання.

Одужали за добу 7 людей. Усього коронавірус подолали 358 мешканців столиці.

“Ми розпочали в столиці другий етап послаблення обмежень. І дуже важливо, наскільки кияни дотримуватимуться елементарних правил. Дуже важливо не допустити загострення ситуації з розповсюдженням вірусу. Не нехтуйте своєю безпекою! Бережіть себе!”, – наголосив Кличко.