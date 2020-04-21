За минулу добу коронавірус у Києві підтвердили ще у 42 осіб, у тому числі, у 4 медиків. Померли двоє пацієнтів, у яких раніше діагностували COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Всього в Києві вже 892 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

“Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 42 людини. З них – 4 медики. Упродовж минулої доби у столиці, на жаль, ще 2 летальних випадки. Всього в Києві вже 892 підтверджених випадки захворювання на COVID- 19”, – розповів Кличко.

Він уточнив, що серед нових хворих: 15 жінок у віці від 25 до 67 років і дівчинка 7 років, а також 25 чоловіків від 18 до 72 років і хлопчик, якому 5 років.

У лікарні столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Кличко також поінформував, що в цілому захворіли 502 чоловіки (понад 56 % від загальної кількості хворих у столиці) і 390 жінок (трохи менше 44 %).

“З 19 киян, які померли від коронавірусу, – 13 чоловіків і 6 жінок”, – додав Кличко.

Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (246 випадків; 3 нових за добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (137 випадків; 3 нових за добу).

Далі йдуть Солом’янський (88 випадків, 3 нових) і Шевченківський (80 випадків, 1 новий) райони.