Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Всього в Києві вже 892 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
“Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 42 людини. З них – 4 медики. Упродовж минулої доби у столиці, на жаль, ще 2 летальних випадки. Всього в Києві вже 892 підтверджених випадки захворювання на COVID- 19”, – розповів Кличко.
Він уточнив, що серед нових хворих: 15 жінок у віці від 25 до 67 років і дівчинка 7 років, а також 25 чоловіків від 18 до 72 років і хлопчик, якому 5 років.
У лікарні столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Кличко також поінформував, що в цілому захворіли 502 чоловіки (понад 56 % від загальної кількості хворих у столиці) і 390 жінок (трохи менше 44 %).
“З 19 киян, які померли від коронавірусу, – 13 чоловіків і 6 жінок”, – додав Кличко.
Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (246 випадків; 3 нових за добу).
На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (137 випадків; 3 нових за добу).
Далі йдуть Солом’янський (88 випадків, 3 нових) і Шевченківський (80 випадків, 1 новий) райони.
- В Україні зафіксовано уже 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 415 нових випадків.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив, що карантин у нашій країні планується продовжити до 12 травня. При цьому МОЗ запропонує Уряду деякі пом’якшення карантинних обмежень: зокрема, щодо прогулянок у парках, а також відвідування музеїв та бібліотек.