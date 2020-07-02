За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще у 104 жителів столиці. Троє хворих померли.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Всього коронавірус забрав життя 111 киян.

Станом на 2 липня в Києві вже 5 242 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

Захворіли:

57 жінок у віці від 19 до 94 років;

40 чоловіків у віці від 20 до 83 років;

3 дівчинки від 3 місяців до 9 років і 4 хлопчика від 10 місяців до 15 років.

У лікарні столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 44 людини. Всього коронавірус подолали 1642 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 18. У Дніпровському – 15. У Голосіївському та Святошинському районах – по 15 випадків.