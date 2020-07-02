Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Всього коронавірус забрав життя 111 киян.
Станом на 2 липня в Києві вже 5 242 підтверджених випадки захворювання COVID-19.
Захворіли:
- 57 жінок у віці від 19 до 94 років;
- 40 чоловіків у віці від 20 до 83 років;
- 3 дівчинки від 3 місяців до 9 років і 4 хлопчика від 10 місяців до 15 років.
- У лікарні столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 44 людини. Всього коронавірус подолали 1642 жителя Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 18. У Дніпровському – 15. У Голосіївському та Святошинському районах – по 15 випадків.
- Влада Києва ухвалила рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці.
- У Києві заборонили роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00.