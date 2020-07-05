У Києві за минулу добу виявили 78 випадків зараження коронавірусом. Загалом у столиці вже 5543 хворих на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Друзі! Ще в 78 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 5543 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – повідомив Кличко.

За його словами, серед тих, що захворіли: 42 жінки віком від 18 до 83 років та 17-річна дівчина, а також 32 чоловiка віком від 19 до 82 рокiв і троє хлопчиків від 1 до 17 років.

Також захворіли двоє медиків.

Кличко зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 32 людини. Всього коронавірус подолали 1802 мешканця столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 12. В Оболонському – 11. Та в Дніпровському і Подільському районах – по 10 випадків.