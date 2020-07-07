У Києві за добу коронавірусну хворобу виявили ще у 63 людей. Загалом у столиці вже 5665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Друзі! Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збiльшилась ще на 63 людини. Троє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 5665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – повідомив Кличко.

За його словами, серед тих, що захворіли: 30 жiнок віком від 19 до 71 року та 4 дівчинки від 3 до 17 років, а також 28 чоловіків віком від 21 до 77 рокiв і хлопчик, якому 3 роки.

Зокрема, захворіли четверо медиків.

Кличко зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем медиків.

Водночас 39 киян за добу одужали. Усього коронавірус подолали 1848 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Шевченківському районі – 15. У Солом‘янському – 11. Та в Дніпровському районі – 10 випадків”, – розповів мер.