У Києві за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили ще в 83 осіб. Загалом у столиці вже 3375 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Друзі! Останніми днями кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще в 83 людей. 11 з них – медики. Двоє людей за минулу добу померли. Всього за період пандемії 75 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 3375 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – повідомив Кличко.

За його словами, серед тих, у кого хворобу підтвердили минулої доби: 41 жінка віком від 19 до 79 рокiв та дівчинка, якій 10 років. А також 38 чоловіків від 18 до 82 рокiв. І троє хлопчиків віком 8, 10 та 13 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 19. Деснянському – 17. Та в Дарницькому і Дніпровському – по 10 випадків.

Кличко зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Загалом у лікарнях з діагнозом коронавірус сьогодні лікуються 205 пацієнтів, в тому числі 5 дітей. 35 хворих – у важкому стані. Троє – під апаратами ШВЛ.

Ще 67 людей перебувають в стаціонарах з підозрою на коронавірус. Серед них 8 дітей.

Одужали за минулу добу 12 мешканців столиці. Усього коронавірус подолали 888 киян.