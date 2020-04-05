Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своем Telegram-канале.

На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет;
  • 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.

Один – 71-летний мужчина – скончался.

10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 – лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.

Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно границу. Другие границ Украины не покидали.

  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за вспышки коронавируса и введенных карантинных ограничений бюджет столицы уже потерял около 1,6 млрд гривен.
  • Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в случае катастрофического роста заражений коронавирусом в столице введут запрет на передвижение на автомобилях.
  • Мэр Киева Виталий Кличко выразил мнение, что за две недели вспышку коронавируса в городе можно преодолеть.