В Киеве за прошедшие сутки, 4 апреля, количество киевлян, заболевших новым коронавирусом, увеличилось на 31 человека. Один случай - летальный.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своем Telegram-канале.

На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет;

13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.

Один – 71-летний мужчина – скончался.

10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 – лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.

Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно границу. Другие границ Украины не покидали.