Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своем Telegram-канале.
На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет;
- 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.
Один – 71-летний мужчина – скончался.
10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 – лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.
Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно границу. Другие границ Украины не покидали.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за вспышки коронавируса и введенных карантинных ограничений бюджет столицы уже потерял около 1,6 млрд гривен.
- Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в случае катастрофического роста заражений коронавирусом в столице введут запрет на передвижение на автомобилях.
- Мэр Киева Виталий Кличко выразил мнение, что за две недели вспышку коронавируса в городе можно преодолеть.