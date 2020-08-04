У Києві вже 8662 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за добу було виявлено ще 108.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу ще на 108 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 138 киян. На сьогодні в столиці вже 8662 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 53 жінки віком від 19 до 92 років, 6 дівчаток від 9 до 13 років, а також 46 чоловiків віком 19 до 80 років і троє хлопчиків від 1 до 15 років. Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що одужали за минулу добу 50 пацієнтів. Усього коронавірус подолали 3044 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 21. У Дніпровському – 18. У Печерському та Святошинському районі – по 13 випадків.