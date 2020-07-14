У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили ще у 112 осіб. Загалом в столиці вже 6350 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Кількість мешканців столиці, в яких підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 112 осіб. Один хворий помер. Усього коронавірус забрав життя 125 киян”, – сказав Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 6350 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, хто захворіли: 50 жінок віком від 20 до 79 років; 56 чоловiкiв віком від 22 до 84 років; 4 дівчинки від 4 до 15 років і 2 хлопчики – 12 і 16 років. Захворіли, зокрема, і 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 9 хворих. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 15 людей. Усього коронавірус подолали 2124 жителі столиці.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 31. У Деснянському – 21 та в Дніпровському -14 випадків.