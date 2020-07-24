У Києві за минулу добу виявили 118 нових хворих на коронавірус, один пацієнт помер.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Ще у 118-ти мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 7396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли, за його словами: 52 жінки віком від 18 до 84 років та 7 дівчаток від одного року до 16. А також 57 чоловіків віком від 18 до 69 рокiв. І двоє хлопчиків – дев’яти місяців та одного року.

Водночас за минулу добу від COVID-19 одужала 121 людина. Всього коронавірус подолали 2667 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 27. У Деснянському – 16. Та в Святошинському, Солом’янському і Шевченківському районах – по 12 випадків.