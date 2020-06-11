Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.
“Друзі! Новини сьогодні – невтішні. Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 91 людину. Померли четверо хворих. На сьогодні в Києві вже 3671 підтверджений випадок захворювання на COVID-19”, – повідомив Кличко.
За його словами, серед тих, що захворіли: 55 жінок віком від 18 до 83 рокiв. І чотири дівчинки – від 4 до 13 років. А також 28 чоловіків від 18 до 85 рокiв. Та чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.
Крім того, захворіли 5 медиків.
Кличко відзначив, що до лікарень столиці госпіталізували 10 людей. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці за добу 68 людей. Усього коронавірус подолали 1053 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували в Шевченківському районі – 24. Солом‘янському та Святошинському – по 12. Та в Дніпровському районі – 10 випадків.
- Раніше повідомлялося, що лікарні Києва рекордно завантажені пацієнтами з COVID-19.
- Віталій Кличко повідомив, що Київ поки не може перейти до наступних етапів ослаблення карантинних обмежень. Ще й надто, карантин можуть посилити.
- Влада Києва визначила умови, за яких в столиці доведеться посилити карантин, введений через епідемію коронавірусу COVID-19. Зазначалося, що це станеться: якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів складе понад 24 особи на 100 тисяч населення столиці; якщо завантаженість ліжок у медустановах, визначених для ушпиталення пацієнтів з коронавірусом, перевищить 75 %.