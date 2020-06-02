У Києві вже 3071 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. За добу виявили 28 нових випадків.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 28 людей. Із них 5 медиків. Одна людина померла. Всього за період пандемії в столиці 69 летальних випадків” – зазначив Кличко.

Так, за його словами, захворіли: 11 жінок віком від 21 до 63 років, 15 чоловікiв від 29 до 80 років, 2 дівчинки, яким 2 та 5 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Мер міста зазначив, що одужали за добу 64 людини. Усього коронавірус подолали 718 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували в Дніпровському районі – 8. У Деснянському і Святошинському – по 4. В Оболонському та Дарницькому – по 3 випадки.