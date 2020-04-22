Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Новини в мене сьогодні – не оптимістичні. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 97 людей. З них – 10 медиків“, – зазначив Кличко.
Він уточнив, що всього в Києві вже 989 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Серед захворілих за останню добу:
• 34 жінки у віці від 22 до 83 років;
• 52 чоловіки від 18 до 85 років;
• сім дівчаток і четверо хлопчиків до 17 років.
За словами Кличка, серед захворілих є монахи Києво-Печерської Лаври та Покровського Голосіївського чоловічого монастиря.
“Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус – один монах Києво-Печерської Лаври та 12 монахів Покровського Голосіївського чоловічого монастиря“, – наголосив мер Києва.
Кличко додав, що в лікарні столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
За минулу добу в Києві одужали 6 людей. Всього в столиці виписані вже 39 осіб, які лікувалися від коронавірусу.
Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (260 випадків, 14 нових за добу).
На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (153 випадки, 16 нових за добу).
Далі йдуть Солом’янський (96 випадків, 8 нових), Шевченківський (83 випадки, 3 нових) і Дніпровський (82 випадки, 9 нових) райони столиці.
- В Україні станом на ранок 22 квітня зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 467 нових випадків.