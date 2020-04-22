У Києві за добу було підтверджено 97 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Зокрема, 13 випадків захворювання зафіксовані серед ченців двох монастирів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Новини в мене сьогодні – не оптимістичні. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 97 людей. З них – 10 медиків“, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що всього в Києві вже 989 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих за останню добу:

• 34 жінки у віці від 22 до 83 років;

• 52 чоловіки від 18 до 85 років;

• сім дівчаток і четверо хлопчиків до 17 років.

За словами Кличка, серед захворілих є монахи Києво-Печерської Лаври та Покровського Голосіївського чоловічого монастиря.

“Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус – один монах Києво-Печерської Лаври та 12 монахів Покровського Голосіївського чоловічого монастиря“, – наголосив мер Києва.

Кличко додав, що в лікарні столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу в Києві одужали 6 людей. Всього в столиці виписані вже 39 осіб, які лікувалися від коронавірусу.

Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (260 випадків, 14 нових за добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (153 випадки, 16 нових за добу).

Далі йдуть Солом’янський (96 випадків, 8 нових), Шевченківський (83 випадки, 3 нових) і Дніпровський (82 випадки, 9 нових) райони столиці.