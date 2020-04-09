Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, кількість нових випадків за добу зросла майже втричі. Так, напередодні в статистиці повідомлялося про 15 нових випадків. Сьогодні ж число таких випадків становить 41.

“За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася майже втричі в порівнянні з попередніми днями. На 41 людину. З них двоє медиків. Упродовж минулої доби у столиці ще один випадок, на жаль, летальний. Всього в Києві вже 335 підтверджених випадків захворювання на COVID-19″, – заявив Кличко.

За його словами, серед хворих за минулу добу: 11 жінок у віці від 26 до 71 року і дівчинка, якій півроку, а також 29 чоловіків – від 36 до 70 років.

У лікарні столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медиків.

Варто зазначити, що Міністерство охорони здоров’я України сьогодні повідомляло про 300 випадків коронавірусув Києві. За словами Кличка, це пояснюється різним алгоритмом підрахунку підтверджених випадків захворювання.

“У нас різний алгоритм підрахунку та подачі інформації. Ми отримуємо дані від державної установи “Міський лабораторний центр МОЗ України”. Оперативно, пізно ввечері – одразу після завершення лабораторних досліджень зразків, що надійшли в установу. І після обробки даних. А МОЗ отримує цю інформацію вранці наступного дня. І, скоріш за все, враховує її вже в статистику наступного дня”, – пояснив Кличко.

За його словами, інформацію, яку надає столична влада, вона отримує від фахівців, котрі досліджують зразки. І ця інформація – деталізована, із зазначенням кількості хворих жінок, чоловіків і дітей.

Карта випадків вірусу по районах столиці виглядає наступним чином: