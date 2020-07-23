За добу в Києві захворювання на коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 112 осіб.

Про це поінформував мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла ще на 112 осіб. На сьогодні в столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – зазначив він.

Серед захворілих за минулу добу:

• 60 жінок у віці від 19 до 88 років;

• 47 чоловіків у віці від 19 до 73 років;

• дві дівчинки – 6 місяців і 14 років, а також три хлопчика від 4 до 15 років.

У лікарні столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 25 осіб. Всього коронавірус подолали 2546 жителів столиці.

Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу виявили: в Дарницькому районі – 20, в Деснянському – 16, в Печерському і Солом’янському районах – по 13 випадків.