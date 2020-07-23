Про це поінформував мер столиці Віталій Кличко.
“Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла ще на 112 осіб. На сьогодні в столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – зазначив він.
Серед захворілих за минулу добу:
• 60 жінок у віці від 19 до 88 років;
• 47 чоловіків у віці від 19 до 73 років;
• дві дівчинки – 6 місяців і 14 років, а також три хлопчика від 4 до 15 років.
У лікарні столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 25 осіб. Всього коронавірус подолали 2546 жителів столиці.
Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу виявили: в Дарницькому районі – 20, в Деснянському – 16, в Печерському і Солом’янському районах – по 13 випадків.
- В Україні станом на 23 липня підтверджено 61 тисячу 851 випадок COVID-19, за добу виявили 856 нових випадків.
- Уряд вирішив удосконалити адаптивний карантин в Україні, який продовжили до 31 серпня. Так, регіони країни поділять на зони за рівнем поширення коронавірусу.