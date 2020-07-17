Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збiльшилась на 76 хворих.На сьогодні в столиці вже 6689 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – сказав Кличко.
За його словами, серед захворілих: 26 жінок віком від 18 до 83 років, 42 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв. А також 5 дівчаток від 11 місяців до 13 років та 3 хлопчики від 3 місяців до 3 років.
До лікарень було госпіталізовано 7 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Водночас одужали за минулу добу 160 осіб, що за словами Кличка, є найбільшою кількістю за весь період епідемії. Всього коронавірус подолали 2320 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі– 13. У Деснянському – 11. Та в Солом’янському і Шевченківському районах – по 9 випадків.
- В Україні станом на 17 липня зафіксовано 57 264 випадки захворювання на COVID-19, за добу — 809 нових випадків.