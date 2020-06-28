Про це мер повідомив в своєму Telegramканалі.

Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірусом, збільшилася на 69 людей. Четверо хворих померли, написав він.

Мер зазначив, що станом на сьогоднішній день в Києві в цілому зафіксовано вже 4935 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

При цьому 14 хворих коронавірусом за добу в Києві було госпіталізовано. Одужали 57 людей.

Найбільша кількість випадків в Дніпровському районі 16. У Деснянському та Оболонському по 9 випадків.