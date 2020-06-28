Про це мер повідомив в своєму Telegram–каналі.
“Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірусом, збільшилася на 69 людей. Четверо хворих померли“, – написав він.
Мер зазначив, що станом на сьогоднішній день в Києві в цілому зафіксовано вже 4935 підтверджених випадків зараження коронавірусом.
При цьому 14 хворих коронавірусом за добу в Києві було госпіталізовано. Одужали 57 людей.
“Найбільша кількість випадків в Дніпровському районі – 16. У Деснянському та Оболонському – по 9 випадків.
- Станом на 28 червня в світі вже 10 млн 87 тис. 553 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19.