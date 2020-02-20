Про це повідомляє пресцентр ДБР и прокуратура Києва.

Згідно з матеріалами слідства, в грудні 2019 року директор держпідприємства вимагав у підприємця передачі щомісячної плати в сумі 205 тис. гривень за продовження договору про надання послуг з охорони майна та прибирання.

Надалі під час зустрічі з підприємцем, чиновник вимагав у нього 553 тисячі гривень за надання “послуг” в період з грудня 2019 по лютий 2020 року. За “винагороду” посадовець також пообіцяв не створювати перешкод для діяльності підприємства.

Під контролем правоохоронців підприємець передав чиновнику обумовлену суму двома частинами. Під час передачі другого траншу розміром в 500 тис. гривень директора держпідприємства затримали на території Києва.

Фото: Прокуратура Києва

Фото: ДБР

За даним фактом порушено справу за ч. 4 ст. (хабарництво в особливо великому розмірі) 368 КК України.

У разі доведення провини, затриманому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.