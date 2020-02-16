Євгенія Анісімова, якого називають запорізьким "смотрящим" часів Януковича, затримали в Києві сьогодні, 16 лютого.

Про затримання повідомив народний депутат Євген Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

“Євгенія Анісімова затримали! 100% підтверджую. Всі ці роки жив в Козині”, – написав нардеп.

У пресслужбі МВС повідомили, що в Києві правоохоронці 16 лютого провели спецоперацію із затримання чоловіка, якого запорізькі правоохоронці шість років тому оголосили в міжнародний розшук. Йому інкримінують вчинення правопорушень відразу за шістьма статтями Кримінального кодексу.

Відзначають, що затриманий шість років перебував в міжнародному розшуку і переховувався від правоохоронних органів.

“Чоловік, 1975 р.н., підозрюється в створенні злочинної організації, яка займалася здирництвом коштів у підприємців, а також в приховуванні її діяльності. Також затриманого підозрюють у незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних” сходок “і координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини “, – йдеться в повідомленні.

12 січня 2018 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя винесено ухвалу про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його доставлять для проведення слідчих дій у місто Запоріжжя.

Чоловіку інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Крім того, затриманого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 1 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї…) та ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Найбільша санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років.