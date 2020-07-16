У Києві вже 6 613 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу виявлено 116 нових випадків.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Facebook.

“Ще в 116 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 6613 підтверджених випадків COVID-19”, – повідомив Кличко.

За його словами, серед тих, що захворіли: 62 жінки віком від 21 до 86 років і двоє дівчат – 15 і 17 років. А також 50 чоловiків віком від 18 до 81 рокiв та двоє хлопчиків, яким 6 і 8 років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі – 21, у Деснянському – 20 та в Голосіївському районі – 18 випадків.