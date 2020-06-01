Про це Кличко розповів на брифінгу.

У СвятоВознесенському Флорівському жіночому монастирі за останні кілька днів коронавірус виявили у 26 служительок. З них за минулу добу у 22. Протягом вихідних госпіталізували 8 черниць, сказав він.

Водночас міський голова столиці підкреслив, що монастир вже закрили на карантин.

Там зараз здійснюють дезінфекцію, уточнив Кличко.

В цілому за останню добу в Києві було зафіксовано 58 підтверджених випадків зараження коронавірусом, 11 з яких серед медиків.