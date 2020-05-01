У Києві закрили на карантин два гуртожитки через зафіксовані там спалахи коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“В столиці виявили осередки захворювання та закрили на карантин 2 гуртожитки”, – написав він.

Йдеться про гуртожитки:

• на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого і 60 осіб, з якими він контактував;

• на вулиці Бойчука, де вже 5 хворих, а серед контактних осіб – мешканці гуртожитку.

У будівлях обох гуртожитків здійснюють дезінфікуючі заходи. Хворих госпіталізовано до лікарні. А ті, хто з ними контактував, – на самоізоляції, під контролем.

Кличко також поінформував, що за минулу добу ще у 52 осіб у столиці лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. 11 з них – медики.

Захворіли:

• 33 жінки у віці від 20 до 88 років;

• 14 чоловіків у віці від 20 до 60 років;

• дві дівчинки – чотирьох і семи років, а також три хлопчика – від семи до шістнадцяти років.

На сьогодні в столиці вже 1453 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Одужали за минулу добу 5 осіб. Всього в Києві подолали коронавірус 80 осіб.

“Я ще раз звертаюся до всіх: вірус не відступив! Не ставтеся легковажно до свого здоров’я, не нехтуйте правилами безпеки!” – закликав Кличко.