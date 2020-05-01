Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“В столиці виявили осередки захворювання та закрили на карантин 2 гуртожитки”, – написав він.
Йдеться про гуртожитки:
• на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого і 60 осіб, з якими він контактував;
• на вулиці Бойчука, де вже 5 хворих, а серед контактних осіб – мешканці гуртожитку.
У будівлях обох гуртожитків здійснюють дезінфікуючі заходи. Хворих госпіталізовано до лікарні. А ті, хто з ними контактував, – на самоізоляції, під контролем.
Кличко також поінформував, що за минулу добу ще у 52 осіб у столиці лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. 11 з них – медики.
Захворіли:
• 33 жінки у віці від 20 до 88 років;
• 14 чоловіків у віці від 20 до 60 років;
• дві дівчинки – чотирьох і семи років, а також три хлопчика – від семи до шістнадцяти років.
На сьогодні в столиці вже 1453 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
Одужали за минулу добу 5 осіб. Всього в Києві подолали коронавірус 80 осіб.
“Я ще раз звертаюся до всіх: вірус не відступив! Не ставтеся легковажно до свого здоров’я, не нехтуйте правилами безпеки!” – закликав Кличко.
- 28 квітня мер Києва Віталій Кличко представив план першого етапу виходу з карантину в столиці. Він розпочнеться, якщо “на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих”. Планується дозволити: роботу непродовольчих магазинів площею до 300 кв. м; роботу перукарень та салонів краси; роботу тимчасових споруд (кіосків) – із забороною споживання їжі і напоїв на місці; роботу автокінотеатрів; кафе, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос; відкриють для відвідування столичні парки та сквери. Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі, а робота метрополітену може бути відновлена за рішенням Кабінету Міністрів.
- Віталій Кличко повідомляв, що найбільше випадків коронавірусу в Києві – серед жителів 30-49 років.