У Києві близько 22:00 8 червня надійшло повідомлення про мінування 10-го корпусу Олександрівської лікарні, куди госпіталізують хворих COVID-19.

Про це повідомила пресслужба поліції Києвав Facebook.

“Сьогодні о 21:40 в поліцію подзвонив невідомий і сказав про те, що в одному з корпусів лікувального закладу закладено вибухівку. За вказаною адресою негайно виїхали фахівці профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Встановлено, що в корпусі, про замінування якого вказав невідомий, розташоване кардіологічне відділення. Адміністрація лікарні прийняла рішення про переведення хворих на час перевірки в інший корпус”, – йдеться в повідомленні.

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після закінчення перевірки буде дана правова кваліфікація події.

Поліцейські встановлюють чоловіка, який повідомив про закладення вибухівки.

Паблік “Київ оперативний” зазначає, що невідомий вказав, що в 3 ночі в лікарні відбудеться вибух.

“Тільки що на лінію 102 надійшов виклик про замінування 10-го корпусу Олександрівської лікарні. За словами заявника, він заклав 5 кілограмів тротилу і о 03:00 ночі станеться вибух. Копи поїхали перевіряти”, – йдеться в повідомленні.