Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Посилення карантинних заходів пов’язано зі зростанням кількості випадків коронавірусу. Обмеження починають діяти з 1 липня.
“Хочу повідомити, що відповідно до постанови Уряду, місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (у тому числі, кінотеатрів) – до 22:00”, – заявив Кличко.
(На відео – з 7:25)
Варто зазначити, що наприкінці червня в Києві дозволили відновити роботу ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. Тоді Кличко наголошував, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації столиця повернеться до обмежень.
Через кілька днів повідомлялося, що в Києві через порушення карантину виписали сім штрафів в кафе, клубах і магазинах.
- Раніше у Києві посилили контроль за дотриманням карантину та правил безпеки. Так, у всіх районах столиці працюють спеціальні мобільні групи контролю.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.