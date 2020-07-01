У Києві заборонили роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Посилення карантинних заходів пов’язано зі зростанням кількості випадків коронавірусу. Обмеження починають діяти з 1 липня.

“Хочу повідомити, що відповідно до постанови Уряду, місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (у тому числі, кінотеатрів) – до 22:00”, – заявив Кличко.

(На відео – з 7:25)

Варто зазначити, що наприкінці червня в Києві дозволили відновити роботу ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. Тоді Кличко наголошував, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації столиця повернеться до обмежень.

Через кілька днів повідомлялося, що в Києві через порушення карантину виписали сім штрафів в кафе, клубах і магазинах.