У Києві створений і вже працює спеціальний моніторинговий центр для контролю за дотриманням мешканцями столиці правил самоізоляції.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Наше завдання – захистити всіх від тих людей, які є безвідповідальними порушниками. Тому ми створили в Києві моніторинговий центр із контролю дотримання самоізоляції хворими в легкій формі, які лікуються вдома, і тими, хто контактував із хворими. А також – правил обсервації людьми, які повернулися з країн, де зафіксовані випадки COVID-19”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що моніторинговий центр уже працює над збором інформації від: сімейних лікарів, “Київського лабораторного центру МОЗ України”, Державної прикордонної служби, Головного управління Національної поліції, інших служб, від жителів міста.

“Ми створюємо єдину базу, щоб більш ретельно контролювати можливі шляхи розповсюдження вірусу”, – заявив Кличко.

За його словами, на сьогодні центр отримав інформацію про:

• 37 тисяч киян, які перетнули державний кордон з 11 березня цього року;

• про 435 киян, які контактували з хворими;

• про 107 підтверджених хворих, частина з яких лікується вдома на самоізоляції.

“Моніторинговий центр не лише збирає інформацію, а й контролюватиме дотримання режиму самоізоляції. І допомагатиме тим, хто ізолювався, вчасно отримати необхідну медичну допомогу, якщо вона буде необхідна. Наголошую: моніторинг розпочався”, – додав Кличко.

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(На відео – з 3:55)