Моніторинговий центр із протидії поширенню COVID-19 КМДА запустив Telegram-бот для киян, які знаходяться на самоізоляції.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

“Самоізольовані мають дотримуватись обраного режиму. Проте навряд чи комусь цікаві регулярні візити перевіряючих до помешкання. Відтепер контроль можна здійснювати дистанційно. Киянину, який знаходиться на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він має відповісти протягом 10 хвилин, увімкнувши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне знаходження опитуваного”, – розповів радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

Повідомлення приходитимуть кілька разів на день. У разі, якщо опитуваний знаходиться поза зоною самоізоляції (різниця у даних геолокації 100 метрів) чи ігнорує повідомлення – до нього відправляють уповноважених осіб. Якщо факт порушення режиму самоізоляції буде підтверджено, то складуть протокол про адмінправопорушення та накладуть штраф в розмірі 17 тисяч гривень.

Telegram-бот легко встановити та легко видалити після завершення карантину.

Раніше повідомлялося, що у Києві з порушників карантину стягнули понад 170 тис. грн.