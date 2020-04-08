Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Наш Моніторинговий центр із протидії COVID-19 запустив віртуальну платформу емоційної підтримки. Це безкоштовний ресурс для киян і, в першу чергу, для тих, кому потрібна емоційно-психологічна допомога. Консультації надають фахівці – тренери освітнього хабу нашого міста”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що на сайті moncenter.eduhub.in.ua жителі столиці можуть отримати персональну консультацію, не виходячи з дому. З киянами майже цілодобово спілкуються 20 фахівців.

“Також ті, хто хоче з користю провести час вдома, знайдуть на сайті різні онлайн курси. Завдяки платформі є можливість проводити і спортивні онлайн тренування. Можна також здійснити віртуальні екскурсії кращими музеями столиці, які зараз тимчасово закриті”, – розповів Кличко.

(На відео – з 4:44)