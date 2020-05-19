Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв, повідомляє пресслужба КМДА.
“За результатами аналізу перевезень пасажирів запускаються ще три рейси автомобільного транспорту”, – сказав він.
За його словами, транспорт рухатиметься за маршрутами: № 37 – “Станція метрополітену “Святошин” – житловий масив Західний (с. Чайки)”; № 42 – “Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – вулиця Єлизавети Чавдар”; № 104 – “Бортничі – станція метрополітену “Харківська”.
У КМДА пояснили, що організація вказаних рейсів задовольнить потребу в перевезеннях жителів віддалених мікрорайонів столиці, таких як Чайки і Бортничі, а також поліпшить транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами.
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