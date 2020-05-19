У Києві будуть організовані додаткові спеціальні рейси автобусних маршрутів з 19 травня.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв, повідомляє пресслужба КМДА.

“За результатами аналізу перевезень пасажирів запускаються ще три рейси автомобільного транспорту”, – сказав він.

За його словами, транспорт рухатиметься за маршрутами: № 37 – “Станція метрополітену “Святошин” – житловий масив Західний (с. Чайки)”; № 42 – “Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – вулиця Єлизавети Чавдар”; № 104 – “Бортничі – станція метрополітену “Харківська”.

У КМДА пояснили, що організація вказаних рейсів задовольнить потребу в перевезеннях жителів віддалених мікрорайонів столиці, таких як Чайки і Бортничі, а також поліпшить транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами.