Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“Саме для наймолодших киян запрацював Дитячий садок онлайн на платформі Освітнього Хабу міста Києва. Але ми відкриті для всіх маленьких українців і закликаємо батьків долучитись до нашої ініціативи. Місто допомагає батькам під час карантину, використовуючи всі свої можливості, і ми готові підставити своє плече всім українським регіонам, які в умовах карантину опинилися сам на сам із подібними проблемами”, – повідомив директор КНП “Освітня агенція міста Києва” Бадрі Лолашвілі.

Відтепер, під час карантину, з понеділка до п’ятниці, окрім святкових днів, діти можуть “відвідувати” цікаві та корисні заняття, які проводять фахівці. Розклад занять буде незмінний у всі дні:

10:00 – казка-йога;

11:00 – англійська для дітей;

12:00 – розвиваючі заняття.

Також всі заняття доступні у записі.

“Даний проєкт вже викликав великий інтерес як серед батьків, так і серед українських селебріті. Наразі, в рамках дитячого садочка онлайн, ми запросили відомих українців провести додаткові заняття, і сподіваємось, що вони не залишаться осторонь. Ми запрошуємо публічних осіб провести власне заняття онлайн для дітей. Це може бути і майстер-клас, і читання казки, і будь-яка інша активність – головне, щоб це було щиро та від душі”, – відзначила директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.