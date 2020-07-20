Мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки людей заразилися коронавірусом за останню добу в столиці.

Про це мер написав у своєму Telegram–каналі.

“Ще у 77 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Станом на сьогоднішній день в столиці вже 6961 підтверджений випадок захворювання COVID–19“, – повідомив Кличко.

При цьому міський голова Києва уточнив, що за останню добу в столиці захворіли 36 жінок, 38 чоловіків і 3 дитини.

“У лікарні столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів“, – уточнив він.