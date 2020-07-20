Про це мер написав у своєму Telegramканалі.

Ще у 77 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Станом на сьогоднішній день в столиці вже 6961 підтверджений випадок захворювання COVID19, повідомив Кличко.

При цьому міський голова Києва уточнив, що за останню добу в столиці захворіли 36 жінок, 38 чоловіків і 3 дитини.

У лікарні столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші на самоізоляції, під контролем лікарів, уточнив він.

  • В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.