Про це мер написав у своєму Telegram–каналі.
“Ще у 77 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Станом на сьогоднішній день в столиці вже 6961 підтверджений випадок захворювання COVID–19“, – повідомив Кличко.
При цьому міський голова Києва уточнив, що за останню добу в столиці захворіли 36 жінок, 38 чоловіків і 3 дитини.
“У лікарні столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів“, – уточнив він.
- В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.