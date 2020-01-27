У Києві зареєстрували випадок «не китайського» коронавірусу

У Києві зафіксували один випадок коронавірусу, але заявили, що це не nCoV.

Про це повідомляє прес-служба “Київського міського лабораторного центру” в Facebook. «»

“За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) – 3, грип А нетиповий – 1, грип В – 3, аденовірус – 2, бокавірус – 1, короновірус – 1 і риновіруси – 1″, – сказано в повідомленні.

В той же час в коментарях до публікації в прес-службі відповіли на запитання користувачів, що мова йде не про новий китайський коронавірус.

Також в заяві констатували, що в цілому за четвертий тиждень 2020 го року в столиці було зареєстровано 10 920 тисяч хворих на грип і простудні інфекції.