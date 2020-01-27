У Києві зареєстрували випадок «не китайського» коронавірусу

Про це повідомляє прес-служба “Київського міського лабораторного центру” в Facebook. «»
“За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) – 3, грип А нетиповий – 1, грип В – 3, аденовірус – 2, бокавірус – 1, короновірус – 1 і риновіруси – 1″, – сказано в повідомленні.
В той же час в коментарях до публікації в прес-службі відповіли на запитання користувачів, що мова йде не про новий китайський коронавірус.
Також в заяві констатували, що в цілому за четвертий тиждень 2020 го року в столиці було зареєстровано 10 920 тисяч хворих на грип і простудні інфекції.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.
- У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусів нового типу 2019 nCoV з Китаю. Також випадки зараження були зафіксовані в 3 штатах США.
- 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечної коронавируса в Китаї і закликав українців не хвилюватися.