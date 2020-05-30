Відео сьогоднішніх подій опублікували користувачі Instagram.
Затоплені дороги – наслідок недосконало працюючої системи зливів і каналізації.
Тепер комунальні служби працюють в посиленому режимі для ліквідації підтоплень.
“Від значної кількості дощу в столиці виникли локальні підтоплення. Їх оперативно ліквідували. Гідрослужба використовує мотопомпи, насосні станції. Напередодні очищали стоки гідромоніторами. Завершують роботи на вулиці Пестеля. Там проблема виникла через значне підвищення рівня річки Либідь, в яку потрапляє вода зі зливостоків. Також закінчуємо роботи на Броварському проспекті біля станції метро “Чернігівська”, – повідомили на сайті КМДА.
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⚡️Машины в Киеве снова перешли в плавающий режим Из-за продолжительного дождя в Киеве в очередной раз затопило дорогу возле метро Черниговская. Проезд для транспорта затруднён. Образовалась пробка. Это уже второй случай такой за месяц в Киеве, и буквально на днях подобное было в Одессе и Николаеве. Даже погода показывает перед местными выборами, какой мэр чего полезного сделал🤷🏻♂️ Но, в этом есть и положительный момент, засуха, о которой рассказывал Зеленский, теперь не так страшна.
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Ливнёвки! Аааауууууу! Набережная тонет! Такими темпами – скоро будем ездить по зеркала в воде. #Вышгород #дождь #ливень
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Киев уходит под воду🌧 Подтопления зафиксированы на Броварском проспекте возле станции метро «Черниговская», а также на улице Пестеля, где значительно поднялся уровень реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Можно облегчить работу коммунальщиков, и в случае выявления мест подтоплений сообщить в круглосуточную диспетчерскую КК «Киевавтодор» по тел .: 284-74-19. Кстати, пасмурная погода, судя по прогнозам, простоит еще целую неделю, так что не прячьте зонты☂️ и резиновые сапоги. #Деластоличные #погода #прогноз #дождь #ливень #прогнозпогоды #потоп #сок #каналсок
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Також варто зазначити, що ввечері дощ в Києві тільки посилиться.
За даними Укргідрометцентру, до 21:00 30 травня в столиці дощ досягне критерію значного – I рівень небезпеки, жовтий.
- 28 жовтня в Одесі сильна злива затопила кілька вулиць, громадський транспорт зупинився.