У суботу, 30 травня, в Києві затопило деякі вулиці та дороги міста через сильний дощ.

Відео сьогоднішніх подій опублікували користувачі Instagram.

Затоплені дороги – наслідок недосконало працюючої системи зливів і каналізації.

Тепер комунальні служби працюють в посиленому режимі для ліквідації підтоплень.

“Від значної кількості дощу в столиці виникли локальні підтоплення. Їх оперативно ліквідували. Гідрослужба використовує мотопомпи, насосні станції. Напередодні очищали стоки гідромоніторами. Завершують роботи на вулиці Пестеля. Там проблема виникла через значне підвищення рівня річки Либідь, в яку потрапляє вода зі зливостоків. Також закінчуємо роботи на Броварському проспекті біля станції метро “Чернігівська”, – повідомили на сайті КМДА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 30.05.2020 Публикация от Андрей Калиниченко-100% (@kalinichenko777) 30 Май 2020 в 2:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Улица Стаценко сейчас #киев #потоп Публикация от Eugene (@eugene_alekeev) 30 Май 2020 в 4:37 PDT

Також варто зазначити, що ввечері дощ в Києві тільки посилиться.

За даними Укргідрометцентру, до 21:00 30 травня в столиці дощ досягне критерію значного – I рівень небезпеки, жовтий.