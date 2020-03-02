Понад 600 власників бізнесу, 30 міжнародних інвесторів і більш 40 спікерів обговорили питання залучення інвестицій, механізми концесії та приватизації, проведення земельної реформи та залучення бізнесу в сферу освіти і підготовки фахівців.

Level Up Ukraine 2020 зібрав безліч стейкхолдерів для вироблення рішень, здатних поліпшити інвестиційну привабливість України і запустити новий етап економічного зростання в історії країни. Про ключовий темі заходу – принципи створення більшого, говорили представники бізнес-асоціацій, іноземні інвестори, економічні експерти, представники влади та міжнародних організацій.

В ході панелі “Постійний розвиток: принципи безперервної освіти для бізнесу, влади і дорослого населення країни” учасники обговорили проблеми якості освіти в нашій країні і світі в цілому.

На думку директора з продажу та абонентського обслуговування компанії Vodafone – партнера інноваційних рішень форуму Level UP Ukraine 2020 року, Євгенія Булаха бізнес повинен допомагати вузам готувати студентів до конкуренції на ринку праці.

“Ми відчуваємо дефіцит кадрів в нових технологічних сферах. Щоб з’являлися фахівці не тільки для нас, але і для ринку, нам необхідно підтримувати ВНЗ”, – сказав Булах. Він навів приклад Vodafone, яка підтримує освітні програми в Державному університеті телекомунікацій.

“Ми розуміємо, що в світі є величезна кількість даних. Ми, як телекомунікаційна компанія, теж володіємо цими даними. Дані – це нова нафту. Ми повинні зароджувати і розвивати компетенцію в цій сфері, щоб з вузів випускалися ті, хто відразу може приносити користь індустрії “, – підкреслив представник Vodafone.

Незалежний директор і член Правління Georgian Industrial Group Гела Бежуашвілі поділився досвідом створення Європейської школи. На його думку, шкільна освіта повинна знаходитися в фокусі будь-якої держави. А метою кожної школи має стати надання учням реальних компетенцій – вміння використовувати набуті знання в роботі. “Сьогодні викладачі знають свій предмет, але не знають, як його викладати. У них є сучасне цифрове обладнання, але вони не знають, як його використовувати. Саме тому ми розробили 10-річну програму цифрової трансформації школи. Ми навчаємо вчителів використовувати всі сучасні засоби “, – зазначив Бежуашвілі.

В рамках панелі “Інвестиції в інфраструктуру. Питання розвитку концесії та приватизації” Глава Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко повідомив, що Фонд планує в 2020 році виставити на приватизацію від 300 до 500 об’єктів, в тому числі 5 об’єктів, що входять до переліку “великої приватизації” .

“Значна частина державних підприємств є” годівницями “, за рахунок яких збагачуються окремі фінансово-політичні групи. Приватизація дозволить розірвати цей” порочне коло “, коли вимиваються з держпідприємств гроші, які потім використовуються для фінансування партій і приходу до влади”, – зазначив глава фонду.

У держбюджеті-2020 закладено суму в 12 млрд грн від приватизації, але найважливіше завдання – не стільки доходи в казну, скільки забезпечити прихід інвесторів, які готові вкладати в модернізацію підприємств і розширювати соціальні гарантії для їх співробітників.

“Моя задача – перетворити приватизацію в прозорий процес та забезпечити прихід стратегічних інвесторів. Ми розробили інвестиційне меню, де є пропозиції для інвестора з будь-якими фінансовими можливостями”, – підкреслив Сенниченко.

Учасники також обговорили досвід передачі в концесію морських портів “Ольвія” і “Херсон”. Як відомо, переможцем концесійного конкурсу щодо порту “Херсон” став найбільший холдинг Грузії Georgian Industrial Group. Його власник Давид Бежуашвілі зазначив, що концесійний конкурс був проведений максимально прозоро, а органи влади України надали всебічну підтримку його учасникам. В цілому, Georgian Industrial Group зацікавлена ​​нарощувати свою присутність на ринку України і придивляється до інших об’єктів інвестування, крім портів.

“Можу підтвердити, що в рамках концесійних конкурсів була надана безпрецедентна підтримка з боку влади. Сподіваємося, що практика використання концесійних механізмів буде масштабироваться в ім’я модернізації інфраструктури України”, ва – заявила Наталія Ульянова, автор проекту Level UP Ukraine і Віце-президент Асоціації платників податків України. Ульянова додала, що Level Up Ukraine готовий виступити платформою, де напрацьовуватимуться концепції подібних проектів.

Григол Катамадзе, співорганізатор форуму Level UP Ukraine і Президент Асоціації платників податків України у своєму виступі наголосив на важливості посилення захисту прав власності, а також необхідність адаптації українського бізнесу до вимог законодавства країн Євросоюзу. Для отримання якісних консультацій з цього питання Асоціація платників податків України підписала меморандум про взаємодію з Європейським Економічним Сенатом. Крім того, Катамазде закликав уряд і парламент прислухатися до побажань бізнесу і замінити податок на прибуток підприємств податком на виведений капітал. Ефективність цього кроку вже продемонстрована в країнах Балтії і Грузії.

Оскільки Level UP Ukraine є постійно діючою площадкою, закриття Форуму-2020 означає початок роботи над Форумом-дві тисячі двадцять один. Організатори прогнозують, що в наступному році Форум буде ще масштабнішим і розширить географію учасників.