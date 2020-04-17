Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Так, кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 61 людину. З них – 7 медиків. Всього в Києві вже 705 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед нових хворих: 31 жінка у віці від 20 до 97 років і 28 чоловіків – від 19 до 71 року, а також двоє дітей, яким по 12 років.

“У Києво-Печерській Лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання”, – уточнив Кличко.

У лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

“Вилікувалися від коронавірусу в столиці на сьогодні 30 осіб”, – заявив Кличко.

Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі – 196 (12 нових за добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (155 випадків, 10 нових за добу).

Далі йдуть Шевченківський район (73 випадки, 6 нових за добу) і Солом’янський район (71 випадок, 4 нових за добу).