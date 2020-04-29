У Києві за добу зараження коронавірусом COVID-19 підтвердили ще у 43 людей. Зокрема, нові випадки зафіксовано в Києво-Печерській Лаврі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 43 людини. П’ятеро з них – медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, – летальний. На сьогодні в столиці 1341 підтверджений випадок захворювання на COVID-19”, – зазначив Кличко.

Серед захворілих за останню добу:

• 21 жінка у віці від 25 до 60 років;

• 20 чоловіків від 20 до 66 років;

• одна дівчинка 12 років і хлопчик, якому 9 років.

“Серед випадків захворювання, підтверджених за минулу добу, – два в Києво-Печерській Лаврі”, – уточнив Кличко.

У лікарні міста госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Протягом двох останніх днів одужали ще 5 киян. Всього в столиці за цей період побороли коронавірус 69 осіб.

Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (312 випадків, 6 нових за добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (200 випадків, 9 нових).

Далі йдуть Солом’янський (134 випадки, 6 нових), Голосіївський (127 випадків, 4 нових) і Дніпровський (123 випадки, 6 нових) райони столиці.