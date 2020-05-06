У Києві за добу підтвердили ще 68 випадків зараження коронавірусом COVID-19: з них 17 – у Києво-Печерській Лаврі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Він уточнив, що серед хворих є троє медиків.

“Новини сьогодні – не дуже оптимістичні. Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 68 осіб. Троє з них – медики… 17 з випадків, підтверджених за минулу добу, – в Києво-Печерській Лаврі”, – зазначив Кличко.

Серед тих, хто захворів:

• 21 жінка віком від 23 до 76 років;

• 45 чоловіків віком від 19 до 76 років;

• дівчинка чотирьох років і хлопчик, якому 5 років.

Загалом у столиці вже 1651 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

У лікарнях столиці від коронавірусу сьогодні лікуються 205 людей, 35 з них – у важкому стані.

“Сьогодні в лікарнях столиці від коронавірусу лікуються 205 осіб, в тому числі п’ятеро дітей. 35 пацієнтів у важкому стані. Троє – підключені до апаратів вентиляції легенів. Також у стаціонарах знаходяться 67 киян з підозрою на коронавірус. Серед них – 8 дітей”, – розповів Кличко.

Він уточнив, що коронавірус вже подолали 99 киян.

Згідно з оприлюдненою мером Києва мапою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано у Печерському районі столиці (359 випадків, 23 нових за добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (278 випадків, 17 нових).

Далі йдуть Солом’янський (158 випадків, 5 нових), Дніпровський (150 випадків, 1 новий) та Голосіївський (149 випадків, 4 нових) райони Києва.