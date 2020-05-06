Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Він уточнив, що серед хворих є троє медиків.
“Новини сьогодні – не дуже оптимістичні. Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 68 осіб. Троє з них – медики… 17 з випадків, підтверджених за минулу добу, – в Києво-Печерській Лаврі”, – зазначив Кличко.
Серед тих, хто захворів:
• 21 жінка віком від 23 до 76 років;
• 45 чоловіків віком від 19 до 76 років;
• дівчинка чотирьох років і хлопчик, якому 5 років.
Загалом у столиці вже 1651 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.
У лікарнях столиці від коронавірусу сьогодні лікуються 205 людей, 35 з них – у важкому стані.
“Сьогодні в лікарнях столиці від коронавірусу лікуються 205 осіб, в тому числі п’ятеро дітей. 35 пацієнтів у важкому стані. Троє – підключені до апаратів вентиляції легенів. Також у стаціонарах знаходяться 67 киян з підозрою на коронавірус. Серед них – 8 дітей”, – розповів Кличко.
Він уточнив, що коронавірус вже подолали 99 киян.
Згідно з оприлюдненою мером Києва мапою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано у Печерському районі столиці (359 випадків, 23 нових за добу).
На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (278 випадків, 17 нових).
Далі йдуть Солом’янський (158 випадків, 5 нових), Дніпровський (150 випадків, 1 новий) та Голосіївський (149 випадків, 4 нових) райони Києва.
- 13 квітня стало відомо, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено вже понад 90 випадків коронавірусу. Монастир закрили на карантин.
- Інформація про спалах коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі з’явилася ввечері 5 квітня. Наступного дня офіційно повідомили про чотирьох хворих. 9 квітня стало відомо, що у Лаврі коронавірус підтвердили ще у 26 осіб.
- У мережі повідомляли, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла, який закликав не обмежувати церковні служби через коронавірус, виявили COVID-19.