За минулу добу в Києво-Печерській Лаврі підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом COVID-19. Крім того, три випадки виявлені в Іонінському монастирі.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Всього за минулу добу коронавірус підтвердили ще у 61 людини в столиці, з яких троє медиків. Також зафіксовано ще один летальний випадок. Всього в Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих: 26 жінок у віці від 26 до 65 років і 29 чоловіків – від 20 до 67 років. Захворіли також шестеро дітей.

У лікарні столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

“З випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще один у Києво-Печерській Лаврі і три – в Іонінському монастирі”, – зазначив Кличко.

Він поінформував, що в Києво-Печерській Лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії і семінарії.

“Учора в Лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії та семінарії. Встановили там медичні пости, які щодня вимірюють температуру та рівень оксигенації монахам з ознаками хвороби та тим, хто лікується на самоізоляції. Якщо є медичні покази – їх госпіталізують” , – заявив Кличко.

За словами мера, вчора з Лаври госпіталізували одну монахиню і двох учнів семінарії. Також було здійснено забір зразків на ПЛР-тестування у 20 осіб з семінарії.

Сьогодні медики продовжать брати зразки на лабораторні дослідження.

Ситуація у районах столиці станом на 15 квітня наступна: