Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Всього за минулу добу коронавірус підтвердили ще у 61 людини в столиці, з яких троє медиків. Також зафіксовано ще один летальний випадок. Всього в Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Серед захворілих: 26 жінок у віці від 26 до 65 років і 29 чоловіків – від 20 до 67 років. Захворіли також шестеро дітей.
У лікарні столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
“З випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще один у Києво-Печерській Лаврі і три – в Іонінському монастирі”, – зазначив Кличко.
Він поінформував, що в Києво-Печерській Лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії і семінарії.
“Учора в Лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії та семінарії. Встановили там медичні пости, які щодня вимірюють температуру та рівень оксигенації монахам з ознаками хвороби та тим, хто лікується на самоізоляції. Якщо є медичні покази – їх госпіталізують” , – заявив Кличко.
За словами мера, вчора з Лаври госпіталізували одну монахиню і двох учнів семінарії. Також було здійснено забір зразків на ПЛР-тестування у 20 осіб з семінарії.
Сьогодні медики продовжать брати зразки на лабораторні дослідження.
Ситуація у районах столиці станом на 15 квітня наступна:
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в столиці від коронавірусу COVID-19 помер монах Свято-Успенської Почаївської Лаври.
- 13 квітня повідомлялося, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено вже більше 90 випадків коронавірусу. Монастир закривають на карантин.
- Інформація про спалах коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі з’явилася ввечері 5 квітня. Наступного дня було офіційно повідомлено про чотирьох хворих. 9 квітня стало відомо, що у Лаврі коронавірус підтвердили ще у 26 осіб.
- У Мережі повідомлялося, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла, який закликав не обмежувати церковні служби через коронавірус, виявили COVID-19.