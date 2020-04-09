У Києві за добу підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом COVID-19, з них 26 – у Києво-Печерській Лаврі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Зазначу: серед випадків, зареєстрованих за минулу добу, 26 – у Києво-Печерській Лаврі. Складно уявити, який може бути ланцюг подальшої передачі інфекції. Ось чому я з хвилюванням очікую нинішнього Великодня. Щоб після свят ситуація різко не загострилась. Щоб ми не мали сотень нових хворих”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що вже кілька разів зустрічався з представниками всіх конфесій і закликав їх дотримуватися карантинних обмежень. Одна з таких зустрічей відбулася напередодні.

“Ми обговорювали, що служби слід правити в обмеженому режимі – максимально задіяти онлайн-трансляції. Були на зустрічі і представники Національної поліції. Вони звернулися із тим, аби біля храмів не збирали масово людей. Обговорювали і обмеження щодо відвідування кладовищ у поминальні дні”, – розповів Кличко.

У зв’язку з цим мер столиці в черговий раз закликав киян залишатися на свята вдома.

(На відео – з 1:23)

Варто зазначити, що інформація про спалах коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі з’явилася ввечері 5 квітня. Наступного дня було офіційно повідомлено про чотирьох хворих.