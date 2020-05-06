В Олександрівській клінічній лікарні Києва почали використовувати барокамеру гіпербаричної оксигенації при лікуванні хворих на коронавірус COVID-19.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook головний лікар медзакладу Людмила Антоненко.

За її словами, в медустанові взяли до відома світовий досвід лікування хворих на COVID-19. Зокрема, використання барокамери почали практикувати в Китаї і США.

“Китайські лікарі першими почали використовувати метод гіпербаричної оксигенації – барокамеру при гострому респіраторному дистрес-синдромі (ГРДС) – тобто, запальному ураженні легень, з інфільтрацією та зниженням вмісту кисню в крові. Саме це і є класичною клінічною картиною хворого з COVID-19 при тяжкому перебігу хвороби”, – пояснила Антоненко.

Вона уточнила, що у відкритому доступі є наукові статті про успішний досвід китайських і американських лікарів у використанні барокамери для лікування хворих на коронавірус.

“Критерієм успішності є стабілізація стану хворого та не доведення до апарату штучної вентиляції легень, і тим паче ЕКМО. В Олександрівській клінічній лікарні Києва є барокамера гіпербаричної оксигенації, і ми дуже довго зважували всі “за” і “проти”, вивчали наукові роботи іноземних лікарів. І сьогодні почали застосовувати таку методику”, – наголосила Антоненко.

Опубліковано Людмилою Антоненко Вівторок, 5 травня 2020 р.

ДОВІДКА. Гіпербарична оксигенація (ГБО) – метод насичення пацієнта киснем під високим тиском у лікувальних цілях, проводиться в гіпербаричних барокамерах.