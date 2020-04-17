Про це поінформували в прес-службі академії за результатами отримання даних про ПЛР-тестування.

Так, 14 квітня, за розпорядженням мера Києва Віталія Кличка, тестування було проведено в гуртожитках Київської духовної академії і семінарії.

У підсумку в лабораторному центрі виявили коронавірус у 19 осіб.

“За результатами тестів 19 осіб (3 викладача та 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус. Письмове підтвердження цієї інформації очікується сьогодні, 17 квітня. Усі ці 19 осіб на даний момент перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків”, – наголошується в повідомленні.

Тепер в академії очікують результатів тестування, проведеного 15 квітня.

Варто зазначити, що навчальний заклад знаходиться на території Києво-Печерської Лаври, де спостерігається спалах коронавірусу.

Раніше в прес-службі академії повідомляли, що аудиторне навчання було припинено ще 12 березня, з введенням в Україні карантину. Студентам рекомендували залишити гуртожитки і виїхати додому.

“Переважна більшість з них залишили Києво-Печерську Лавру ще 13 березня”, – говорилося в повідомленні.

При цьому в академії з посиланням на Міносвіти України наголошують, що карантин “не передбачає заборону на проживання студентів і викладачів у гуртожитках”.

Станом на 13 квітня, в гуртожитках Київської духовної академії і семінарії залишалися 48 студентів (ті, хто співає в хорах або допомагає здійснювати богослужіння в храмах на території Лаври, а також ті, хто “з різних причин” не захотів поїхати додому).

Днями медики протестували в гуртожитках академії 68 осіб (студентів, викладачів і членів адміністрації навчального закладу).