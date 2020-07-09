У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про пожежу на звалищі в Київській області.

Про це повідомила прес–служба ДСНС.

“9 липня о 8:55 в оперативно–диспетчерську службу Обухівського району надійшло повідомлення про загорання сміття на несанкціонованому звалищі твердих побутових відходів в с. Трипілля на площі 300 кв. м. окремими вогнищами“, – сказано в повідомленні.

До місця пожежі були спрямовані караули пожежно–рятувальних частин з населених пунктів Козин, Українка та Обухів. На місці працювало 3 пожежні автомобілі.

О 12:10 пожежа на площі в 300 метрів квадратних була локалізована, проте роботи по повній ліквідації ще тривають.