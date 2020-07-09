Про це повідомила прес–служба ДСНС.
“9 липня о 8:55 в оперативно–диспетчерську службу Обухівського району надійшло повідомлення про загорання сміття на несанкціонованому звалищі твердих побутових відходів в с. Трипілля на площі 300 кв. м. окремими вогнищами“, – сказано в повідомленні.
До місця пожежі були спрямовані караули пожежно–рятувальних частин з населених пунктів Козин, Українка та Обухів. На місці працювало 3 пожежні автомобілі.
О 12:10 пожежа на площі в 300 метрів квадратних була локалізована, проте роботи по повній ліквідації ще тривають.
- Раніше повідомлялося, що масштабна пожежа в Луганській області поширилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.
- Попередньо загинули чотири і постраждали дев’ятеро людей.
- Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пожежі в Луганській області вдалося локалізувати.
- За однією з версій пожежа могла початися через обстріл бойовиків.
- Вранці 9 липня в Луганській області визначили надзвичайну ситуацію регіонального рівня.