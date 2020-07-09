Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“9 липня о 8:55 в оперативнодиспетчерську службу Обухівського району надійшло повідомлення про загорання сміття на несанкціонованому звалищі твердих побутових відходів в с. Трипілля на площі 300 кв. м. окремими вогнищами, сказано в повідомленні.

До місця пожежі були спрямовані караули пожежнорятувальних частин з населених пунктів Козин, Українка та Обухів. На місці працювало 3 пожежні автомобілі.

О 12:10 пожежа на площі в 300 метрів квадратних була локалізована, проте роботи по повній ліквідації ще тривають.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

  • Раніше повідомлялося, що масштабна пожежа в Луганській області поширилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.
  • Попередньо загинули чотири і постраждали дев’ятеро людей.
  • Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пожежі в Луганській області вдалося локалізувати.
  • За однією з версій пожежа могла початися через обстріл бойовиків.
  • Вранці 9 липня в Луганській області визначили надзвичайну ситуацію регіонального рівня.