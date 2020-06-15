Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
Як зазначається, зловмисник приїхав в гості до родичів в смт. Володарка, де почав буянити і вести себе агресивно. Родичі викликали швидку медичну допомогу. Медики попросили допомоги у поліції, щоб транспортувати чоловіка в районну лікарню.
“Згодом в поліцію надійшло повідомлення про те, що цей чоловік завдав смертельне ножове поранення працівникові медзакладу і втік. На місце події одразу прибув наряд поліції. Там співробітники поліції встановили весь хід подій”, – йдеться в повідомленні.
За даними силовиків, в лікарні чоловіка оглянув лікар і виявив психічні розлади. Далі він почав домовлятися про продовження транспортування хворого в психіатричний заклад. Одна з таких установ погодилася забрати чоловіка, проте на певних умовах – підготувати пакет документів і результати аналізів. Тому медики вирішили залишити його до ранку.
Фото: Нацполіція
“Лікар прийняв рішення помістити його в спецпалаті з металевими гратами, де повинні міститися затримані особи. Проте тому вдалося вийти з палати, яку належним чином не закрили. Пацієнт проник в кімнату медперсоналу, схопив там ніж і завдав ним удар в шию лікаря-педіатра” , – йдеться в повідомленні.
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