Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.
“Через те, що один із необхідних чинників (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права прийняти рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів”, – йдеться у повідомленні.
В ОДА зазначили, що рішення про карантинні заходи приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак: інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я (менше ніж 50 %), середня кількість ПЛР-тестувань (понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів). З першим показником в області проблеми.
Одночасно повідомляється, що Київська облдержадміністрація моніторить протиепідемічну ситуацію щоденно.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
- Також на Рівненщині карантин не пом’якшуватимуть
- Чернівецька область не зможе пом’якшити карантин 22 травня.
- В Україні станом на ранок 21 травня зафіксовано 19 тисяч 706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 476 нових випадків.