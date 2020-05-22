Київська область наразі не буде послаблювати карантин через те, що один із необхідних чинників (кількість випадків заховорювання на коронавірус на 100 тис. населення) перевищує допустиму норму.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

“Через те, що один із необхідних чинників (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права прийняти рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів”, – йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначили, що рішення про карантинні заходи приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак: інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я (менше ніж 50 %), середня кількість ПЛР-тестувань (понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів). З першим показником в області проблеми.

Одночасно повідомляється, що Київська облдержадміністрація моніторить протиепідемічну ситуацію щоденно.