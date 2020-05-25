У Київській області з 26 травня послаблять карантин - буде запущений громадський транспорт, можуть запрацювати дитячі сади і готелі.

Про це на брифінгу повідомив тимчасовий в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

“Радий повідомити вам, що з завтрашнього дня, 26 травня, в Київській області карантин пом’якшений. Дозволені, але при чіткому контролі за дотриманням вимог, регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення в міському, приміському, міжміському сполученні і всередині області. При цьому кількість пасажирів має дорівнювати кількості сидячих місць”, – повідомив Володін.

Перед початком робочої зміни всі працівники транспорту повинні проходити температурний скринінг. У разі виявленої температури тіла понад 37,2 ° С або ознак респіраторних захворювань, працівники не допускаються до виконання обов’язків.

Повинна бути встановлена відстань між водієм і пасажирами не менше 1 метра або бути прозора пластикова перегородка між водієм і пасажирами. Всі члени екіпажу повинні знаходитися в респіраторах (без клапана) або медичних масках.

Забороняється перевезення пасажирів, які не використовують респіратор або захисну маску. По можливості, біля вхідних дверей транспортного засобу доцільно розмістити спиртовмісні антисептики. При сприятливих погодних умовах рекомендується здійснювати перевезення при відкритих вікнах.

Фото: З відкритих джерел

Крім того, Володін повідомив, що з 26 травня відновлюють роботу установи дошкільної освіти та готелі (крім ресторанів в них). Він додав, що в області дозволено проведення спортивних змагань без глядачів і не більше 50 учасників. Релігійні заходи дозволені з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів приміщення, всі повинні бути в масках, при вході буде вимірюватися температура.

Він підкреслив, що рішення про ослаблення карантину не остаточне.

“Київська облдержадміністрація продовжує моніторити епідемічну ситуацію щодня. І в разі, якщо захворюваність буде зростати, карантин знову може бути посилений. Це все безпосередньо залежить від нас з вами”, – звернувся до жителів Київської області Володін.